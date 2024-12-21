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Машина въехала в толпу в Магдебурге, есть жертвы: что известно о теракте в ФРГ

Машина въехала в толпу в Магдебурге, есть жертвы: что известно о теракте в ФРГ

Пять человек погибли в результате наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка в немецком городе Магдебург (федеральная земля ФРГ Саксония-Анхальт), сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в органах безопасности.

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