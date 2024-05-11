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Подоляк: на саммите в Швейцарии нужно окончательно принять формулу мира Киева

Подоляк: на саммите в Швейцарии нужно окончательно принять формулу мира Киева

Киев на саммите в Швейцарии по Украине намерен добиться окончательного принятия так называемой "формулы мира" украинского лидера Владимира Зеленского, увеличить количества государств, которые поддерживают эту формулу, а также определить возвращение Украины к соблюдению международного права.

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Комментарии
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Александр Т
Секс без партнёра это онанизм.
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14 час.
Николай Кучков
Полная безоговорочная капитуляция и никаких переговоров!!
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13 час.

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