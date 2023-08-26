Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Руна» представила график предсезонных матчей

«Руна» проведет несколько товарищеских матчей в рамках предсезонной подготовки. Сначала дебютант Единой лиги ВТБ отправится в Анталью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх