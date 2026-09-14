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Царьград

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Загитова уверена, что навсегда запомнит элементы программы «Дон Кихот»

Загитова уверена, что навсегда запомнит элементы программы «Дон Кихот»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова призналась, что навсегда запомнит элементы программы «Дон Кихот», с которой выступала в Пхёнчхане.

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