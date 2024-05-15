Nio расширяется: представлен электромобиль Onvo L60

Nio расширяется: представлен электромобиль Onvo L60Китайская компания Nio в этом году отмечает десятилетие (хотя раньше она называлась NextEV), в начале мая количество произведенных электромобилей этой марки превысило полмиллиона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии