Итоги операции "Выстрел" в Костроме: изъятие оружия и отзыв разрешений

Сотрудники Росгвардии, полиции и Департамента природных ресурсов провели в Костроме масштабное профилактическое мероприятие "Выстрел", направленное на борьбу с незаконным оборотом оружия и нарушениями правил охоты.
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