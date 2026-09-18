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ОШ: В электронном голосовании в Москве уже приняли участие 1,5 млн человек

ОШ: В электронном голосовании в Москве уже приняли участие 1,5 млн человек

Полтора миллиона избирателей уже приняли участие в электронном голосовании на выборах в столице. Об этом в пятницу сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в городе Москве.

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