ОШ: В электронном голосовании в Москве уже приняли участие 1,5 млн человек

Полтора миллиона избирателей уже приняли участие в электронном голосовании на выборах в столице. Об этом в пятницу сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в городе Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым