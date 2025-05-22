Военком во Львове едва не ослеп в погоне за уклонистом

Военком и полицейский во Львове пострадали при обходе потенциальных призывников. Пытаясь сбежать, один из мужчин прыснул в них из баллончика, сообщила пресс-служба Львовского областного военкомата в Facebook*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии