Союзные в силе: после обстрелов Донецка власти ДНР запросили помощь РФ

После массированных обстрелов Донецка 13 июня власти ДНР обратились за помощью к России. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин — по его словам, дополнительные силы требуются для того, чтобы противостоять перешедшему все грани противнику.
После массированных обстрелов Донецка 13 июня власти ДНР обратились за помощью к России. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин — по его словам, дополнительные силы требуются для того, чтобы противостоять перешедшему все грани противнику.
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