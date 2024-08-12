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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Махачев – об отстранении российских спортсменов от Олимпиады: «Двойные стандарты грязных стран лишают наших спортсменов того, чего они добивались всю свою жизнь»

«Наслаждался просмотром борьбы на Олимпиаде. Жаль, что и в такой мужественный вид спорта забралась эта грязная политика.

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