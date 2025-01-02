Сегодня, 2 января, свой 78-й День рождения отмечает олимпийский чемпион Мюнхена-1972, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, вице-президент Федерации спортив

Сегодня, 2 января, свой 78-й День рождения отмечает олимпийский чемпион Мюнхена-1972, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Крым Рустем Абдуллаевич Казаков.
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