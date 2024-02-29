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Главком ВСУ Сырский наведался в зону СВО, описав текущую обстановку всего одним словом

Главком ВСУ Сырский наведался в зону СВО, описав текущую обстановку всего одним словом

Александр Сырский прибыл на фронт и назвал обстановку сложнойВ телеграм-канале Генштаба ВСУ появилась информация, что главнокомандующий украинскими вооружёнными силами Александр Сырский прибыл на передовую.

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