Главком ВСУ Сырский наведался в зону СВО, описав текущую обстановку всего одним словом

Александр Сырский прибыл на фронт и назвал обстановку сложнойВ телеграм-канале Генштаба ВСУ появилась информация, что главнокомандующий украинскими вооружёнными силами Александр Сырский прибыл на передовую.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии