25 доказательств того, что роботы-пылесосы — те еще проказники

Роботы-пылесосы — отличная штука, облегчающая жизнь и помогающая поддерживать чистоту в доме. Владельцы этих устройств нахваливают их на все лады! Но сейчас мы покажем вам то, что обычно остается за кадром… Предупрежден — значит вооружен.