Вера Брежнева появилась в России и заявила о поддержке: «Я очень люблю и поддерживаю»

Украинская певица Вера Брежнева давно не появлялась на территории России, но буквально перед её отъездом побывала на нескольких модных мероприятиях, где рассказала о своем отношении к моде и отметила, что именно думает о местном производителе.
Украинская певица Вера Брежнева давно не появлялась на территории России, но буквально перед её отъездом побывала на нескольких модных мероприятиях, где рассказала о своем отношении к моде и отметила, что именно думает о местном производителе.
Свежие комментарии