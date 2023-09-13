Popcaketv

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Вера Брежнева появилась в России и заявила о поддержке: «Я очень люблю и поддерживаю»

Вера Брежнева появилась в России и заявила о поддержке: «Я очень люблю и поддерживаю»

Украинская певица Вера Брежнева давно не появлялась на территории России, но буквально перед её отъездом побывала на нескольких модных мероприятиях, где рассказала о своем отношении к моде и отметила, что именно думает о местном производителе.

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