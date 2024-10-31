Kp.ru: охотник на Урале застрелил молодую девушку, приняв ее за косулю

Охотник застрелил 18-летнюю девушку в Байкаловском районе, сообщил источник сайта kp.ru. Выяснилось, что выгуливавшую собаку жительницу села Краснополянское убил местный охотник — он перепутал ее с косулей.
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