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Температура дома влияет на когнитивные способности пожилых людей

Температура дома влияет на когнитивные способности пожилых людей

Новое исследование, проведенное Институтом исследований старения Хинды и Артура Маркуса, входящим в состав Jewish SeniorLife, некоммерческого филиала Гарвардской медицинской школы, выявило взаимосвязь между температурой в помещении и когнитивными функциями пожилых людей.

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