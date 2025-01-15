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Царьград

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Украинская разведка предлагала $1 млн русским солдатам за уход из Горловки

Украинская разведка предлагала $1 млн русским солдатам за уход из Горловки

Украинская военная разведка попыталась подкупить русских солдат в Горловке, предложив $1 млн за оставление позиций.

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