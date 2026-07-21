«Выжить до большой войны»: в России объяснили рокировки в руководстве ВСУ На фоне массовых протестов в Киеве Зеленский принял решение поменять руководство ВСУ. Главу страны прижали через ультиматум. На фоне масштабных уличных манифестаций киевское руководство инициировало масштабную чистку высшего военного командования. По данным украинских медиа, нелегитимный лидер Владимир Зеленский принял решение об отстранении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника генштаба Андрея Гнатова. Толпа, вышедшая на улицы Киева в поддержку экс-министра обороны Михаила Фёдорова, требовала головы высших офицеров. Это вынудило Сырского поставить Зеленскому ультиматум о собственной отставке. Кандидаты на руководящий пост в ВСУ Хотя Офис президента официально не подтверждает кадровые перестановки, слухи о них достигли критической отметки. В публичном пространстве уже сформирован шорт-лист преемников. Претендентами на пост главкома назвали: главу нацбата «Азов»* Андрея Билецкого**; замначальника Генштаба Михаила Драпатого, командующего десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола; замглаву Генштаба ВСУ Владимира Горбатюка; командира корпуса «Хартия» Игоря Оболенского. Реакция России на предстоящие перестановки В России скептически оценили значимость наметившихся рокировок. Генерал-лейтенант Евгений Бужинский указал, что корень проблем ВСУ лежит не в персоналиях, а в системном кризисе. С ним солидарен генерал-майор Владимир Попов, по оценкам которого новое командование продолжит курс на выживание. «Вероятно, противник пытается выжить до 2030 года — даты, когда Европа будет, судя по их планам, готова к войне с Россией, а в США произойдёт смена власти. Так что сейчас ставка будет сделана на выживание режима, отсюда будут исходить и действия противника в зоне СВО», – заявил военный эксперт. Причина раскола в оборонном ведомстве Украины По информации украинских СМИ, причиной конфликта в верхушке стала борьба за контроль над рынком военных БПЛА. Главком раскритиковал решение Фёдорова закупать беспилотники за счёт зарплатного фонда военнослужащих. По словам Сырского, теперь ему вместе с правительством приходится искать деньги для выплат военным. Отметим, кадровая чехарда в Минобороны Украины стала одним из главных политических событий. Исполнять обязанности главы важного ведомства назначили автора громких терактов в России. родственники наёмников ВСУ вышли на улицы Боготы, *Запрещённая в России террористическая и экстремистская организация **Физическое лицо, внесённое в РФ в список террористов и экстремистов

Юрий Ильинов

Россия с помощью компаса за $2 обходит все украинские "глушилки" Россия снова удивила военных аналитиков — на этот раз минимализмом и смекалкой. На ударные беспилотники «Молния» начали устанавливать обычный магнитный компас, стоимость которого не превышает двух долларов. Как сообщает американское издание 19FortyFive со ссылкой на советника Министерства обороны Украины, показания компаса считывает камера самого дрона. Благодаря этому БПЛА продолжает выполнять задачу даже в условиях, когда спутниковая навигация полностью подавлена украинскими средствами радиоэлектронной борьбы. На первый взгляд, решение выглядит абсурдным. Но именно оно в очередной раз поставило в тупик экспертов из НАТО. И дело не в компасe, а в том, что это уже четвёртое усовершенствование системы наведения на беспилотнике «Молния» за последние полгода. Русские инженеры словно играют с противником в шахматы на опережение — и пока выигрывают партию. Пока Украина тратит миллиарды на борьбу с русскими дронами, Россия отвечает на это железным ломом за два доллара, пластиком и дешёвым компасом. И это перестаёт быть смешным, когда понимаешь: скорость адаптации и способность находить нестандартные решения — вот что сейчас работает как настоящее высокоточное оружие. Ранее сообщалось, что боевики ВСУ постепенно уступают агломерацию городов в Донбассе, которую они укрепляли совместно с инструкторами НАТО с 2014 года. В данном районе русская армия создаёт сильное давление, с которым не могут справиться вражеские войска. «Российские силы на Краматорском направлении последовательно наращивают давление, продвигаясь в районах Миньковки и Новомаркового, это фиксирует и украинский ресурс Deep State. Речь уже не о локальных успехах, а о системном продавливании фронта с закреплённой инициативой ВС РФ», — пишет украинский Телеграм-канал «Картель». В качестве ключевого индикатора, который говорит о масштабном провале боевиков Банковой, автор публикации приводит «характер разрушений в прифронтовой зоне». По его данным, Славянск фактически находится под непрерывным огневым воздействием: в соседней Николаевке уцелело не более 20% зданий, тогда как остальное уничтожено ФАБами с УМПК. Похожая ситуация наблюдается под Краматорском в населённом пункте Семёновка, который методично «сносится» до состояния, когда «оборона теряет физический смысл».