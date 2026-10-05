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Аргументы недели

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Европейская иллюзия «быстрой победы» над Россией: почему ставка НАТО на дешевые дроны и ИИ обречена на провал

Европейская иллюзия «быстрой победы» над Россией: почему ставка НАТО на дешевые дроны и ИИ обречена на провал

Через неделю в Польше верховный главнокомандующий силами альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич намерен представить новую, якобы «гениальную» стратегию «быстрой победы» над Россией.

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