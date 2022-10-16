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Магомаева вспоминают друзья

Магомаева вспоминают друзья

В честь 80-летия легендарного певца 29 октября его друзья и поклонники организовали большой. Муслим Магомаев Пресс-служба «Крокус Сити Холла» В честь 80-летия легендарного певца 29 октября его друзья и поклонники организовали большой концерт.

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