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Кубок мира. Зачет масс-стартов. Брезаз-Буше лидирует, Эльвира Оберг – 2-я, Ханна Оберг – 3-я

Кубок мира по биатлону-2023/24 Женщины Зачет масс-стартов После 1 гонки 1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 90 2.

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