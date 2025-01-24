Рогов: ВС РФ взяли под контроль новые шахты в районе Котлино

Российская армия продолжает свое наступление Российская армия продвинулась севернее и западнее села Котлино в ДНР, взяв под контроль крупное сельхозпредприятие и новые шахты по добыче угля, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.