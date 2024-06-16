В Челябинской области полицейские выявили факт незаконной рубки деревьев почти на четыре миллиона рублей

Житель Нязепетровского района обвиняется в незаконной рубке деревьев. Факт противоправной деятельности 47-летнего мужчины выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.
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