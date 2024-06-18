Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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КОНЕЦ "САНАТОРИЮ": ЖИЗНЬ ОСТАЛЬНЫХ ТЕРРОРИСТОВ ПОСЛЕ БУНТА В СИЗО СТАНЕТ "НЕВЫНОСИМОЙ". ФСИН ОТВЕТИТ НА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

КОНЕЦ "САНАТОРИЮ": ЖИЗНЬ ОСТАЛЬНЫХ ТЕРРОРИСТОВ ПОСЛЕ БУНТА В СИЗО СТАНЕТ "НЕВЫНОСИМОЙ". ФСИН ОТВЕТИТ НА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

Бунт в СИЗО-1 и террористический захват заложников привёл к тому, что военкоры и политологи засыпали власти России неудобными вопросами, наиболее острыми из которых оказались – откуда у боевиков ножи и запрещённые флаги? Почему они сидели в одной камере? Как они могли готовить теракт так долго и при этом незаметно? ГУ ФСИН проводит внутренне расследование и готовит ответ.

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Комментарии
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Ермолин Юрий
смерть неруси в аду в папашиных гейтрусах и маманином лифчике!
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1 час.
ЕУ
Евгений Удалов
Россию ждёт трагедия изнутри, особенно от мигрантов...
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1 час.
ч
чвсатпкьл
Зачем по нескольку десятков раз писать здесь на эту тему полностью копируя всю информацию из СМИ? Не надоело повторятся. 🤣😂
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11 мин.

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