Мусороперерабатывающий завод и реконструкция очистных сооружений - какие экопроекты реализуют на Могилевщине.

В Могилевской области завершаются пусконаладочные работы на мусороперерабатывающем заводе в Бобруйском районе, который будет обслуживать шесть регионов (Бобруйский, Глусский, Кировский, Кличевский и Осиповичский районы и город Бобруйск).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии