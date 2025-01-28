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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Мусороперерабатывающий завод и реконструкция очистных сооружений - какие экопроекты реализуют на Могилевщине.

Мусороперерабатывающий завод и реконструкция очистных сооружений - какие экопроекты реализуют на Могилевщине.

В Могилевской области завершаются пусконаладочные работы на мусороперерабатывающем заводе в Бобруйском районе, который будет обслуживать шесть регионов (Бобруйский, Глусский, Кировский, Кличевский и Осиповичский районы и город Бобруйск).

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