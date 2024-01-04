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Развожаев сообщил об эвакуации 100 человек из села Черноречье из-за части ракеты

Развожаев сообщил об эвакуации 100 человек из села Черноречье из-за части ракеты

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь, часть ракеты упала в селе Черноречье.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале после заседания оперштаба, что принято решение эвакуировать около 100 человек, включая 15 детей.

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