В соответствии с решением комитета Смоленской областной Думы по вопросам местного самоуправления, государственной службы и связям с общественными организациями объявляется дополнительный конкурс кандидатов на должность члена Молодежного парламента при Смоленской областной Думе.
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