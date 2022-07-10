Мировое обозрение

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Новая тактика ВСУ себя не оправдала! Актуальные новости с Украины на утро 11 июля: Юрий Подоляка (13 видео)

Новая тактика ВСУ себя не оправдала! Актуальные новости с Украины на утро 11 июля: Юрий Подоляка (13 видео)

ВСУ попробовали в июле старую тактику на новый лад. Противник занимает окраины населенного пункта, прогибается под союзными силами, чтобы они вошли внутрь, а потом долбят со всех сторон в огневом мешке.

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