Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

93 подписчика

46 очков Дариуса Гарлэнда не спасли «Кливленд» в матче с «Бруклином»

46 очков Дариуса Гарлэнда не спасли «Кливленд» в матче с «Бруклином»

Разыгрывающий «Кавальерс» Дариус Гарлэнд стал самым результативным игроком матча с «Нетс» (117:125) в понедельник.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх