В Самарской области возбудили дело после ДТП с мотоциклом

В Самарской области в Новокуйбышевске сотрудники следствия возбудили уголовное дело после ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла, в результате которого погиб 14-летний пассажир двухколесного транспортного средства.
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