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Дело было в девяностые

Дело было в девяностые

Моей маме - школьному учителю - пришла в голову идея, как ребят поздравлять перед Новым годом. Выбирался погожий день, детей на автобусе вывозили на экскурсию по природоведению в ближайший лес - кормушки для птиц повесить, следы заячьи поискать.

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