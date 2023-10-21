Война на Украине и война в Израиле: украинцы видят разницу

Владислав СКВОРЦОВ (Украина) Война в Израиле спутала Зеленскому все карты. И не потому только, что часть западного оружия, предназначенного ему, отдадут израильтянам, но и потому, что украинцы могут сравнить, как воюют в Израиле, и как воюют на Украине.