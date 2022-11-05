Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом в Тульской области: ведомство заявило о втором участнике аварии Прокуратура Тульской области начала проверку по факту ДТП с автобусом в Богородицком районе Тульской области.
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