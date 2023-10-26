С сегодняшнего дня иностранцы смогут вставать на учет через «Госуслуги»

Владелец жилья должен будет подтвердить заявку иностранца.С сегодняшнего дня, 26 октября, иностранцы смогут вставать на учет по месту пребывания через «Госуслуги», а владелец жилья должен будет подтвердить заявку иностранца, сообщает РГ.
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