Тегеран назвал «злонамеренными» обвинения США в покушении на Трампа

Постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН во вторник, 16 июля, заявило, что обвинения американских СМИ в планировании устранения экс-президента США Дональда Трампа являются «безосновательными и злонамеренными», – сообщает агентство IRNA.
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