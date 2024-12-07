Два десятка многоэтажек в Металлургическом районе Челябинска остались без воды

В Металлургическом районе Челябинска несколько тысяч человек остались без водоснабжения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, временное ограничение водоснабжения введено для устранения повреждения на водоводе в районе дома №47в по шоссе Металлургов.