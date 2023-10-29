От взрыва танку «Леопард» снесло башню, а бойцы батальона «Скиф» разгромили колонну из пяти машин ВСУ под Соледаром: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 29 октября 2023 года Юлия СоколоваНа просторах Запорожской области разыгралась новая военная эпопея.