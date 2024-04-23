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Пушков: протесты в США против операции в Газе достигли невиданных масштабов

Пушков: протесты в США против операции в Газе достигли невиданных масштабов

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что масштабы протестов США против операции Израиля в секторе Газа являются для Вашингтона "качественно новым явлением".

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