Пушков: протесты в США против операции в Газе достигли невиданных масштабов

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что масштабы протестов США против операции Израиля в секторе Газа являются для Вашингтона "качественно новым явлением".
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