Опрос: воронежцы признали, что их дети копят деньги лучше них самих

55% россиян считают, что их дети лучше умеют копить деньги, чем они сами. Исследование ВТБ также показало, что 35% родителей выдают детям фиксированную сумму на карманные расходы еженедельно, а 42% контролируют только крупные траты.
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