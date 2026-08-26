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Воронежские новости

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Опрос: воронежцы признали, что их дети копят деньги лучше них самих

Опрос: воронежцы признали, что их дети копят деньги лучше них самих

55% россиян считают, что их дети лучше умеют копить деньги, чем они сами. Исследование ВТБ также показало, что 35% родителей выдают детям фиксированную сумму на карманные расходы еженедельно, а 42% контролируют только крупные траты.

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