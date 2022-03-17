Будущие ветеринары активно помогают уссурийской птицефабрике

В рамках сотрудничества с ведущими предприятиями АПК Приморского края, к которым относится и "Птицефабрика Уссурийская", начались долгосрочные стажировки студентов института животноводства и ветеринарной медицины ПГСХА, сообщает ИА UssurMedia.
Популярные статьи
- В Краснодарском крае полицейские проводят мероприятия по профилактике возникновения экстремистской идеологии в молодежной среде
- Более шести с половиной килограммов мефедрона изъяли Ленинградской области транспортные полицейские
- Около 20 иностранных граждан из Приморского края выдворят за пределы России
Свежие комментарии