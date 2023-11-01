В России захотели ввести госконтроль за ценами на бензин и дизтопливо

По словам Сергея Миронова, рост розничных цен на топливо не должен быть выше ожидаемого уровня инфляции Фракция партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" внесла в Госдуму законопроект о введении государственного контроля за ценами на топливо.