Поздравление от руководства Бобруйского района с Днем защитников Отечества и 107-й годовщиной Вооруженных Сил Республики Бела...

Поздравление от руководства Бобруйского района с Днем защитников Отечества и 107-й годовщиной Вооруженных Сил Республики Беларусь!Уважаемые ветераны, воины Вооруженных Сил Республики Беларусь, солдаты и офицеры запаса, жители Бобруйщины! Примите сердечные поздравления с праздником воинской доблести - Днем защитников Отечества и 107-й годовщиной Воо .
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