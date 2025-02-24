Поздравление от руководства Бобруйского района с Днем защитников Отечества и 107-й годовщиной Вооруженных Сил Республики Бела...

Поздравление от руководства Бобруйского района с Днем защитников Отечества и 107-й годовщиной Вооруженных Сил Республики Беларусь!Уважаемые ветераны, воины Вооруженных Сил Республики Беларусь, солдаты и офицеры запаса, жители Бобруйщины! Примите сердечные поздравления с праздником воинской доблести - Днем защитников Отечества и 107-й годовщиной Воо .