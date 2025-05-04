Примирение России и Украины неизбежно и является вопросом времени, выразил мнение российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Путин назвал вопросом времени примирение России и Украины
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АЗ
Андрей Зарубкин
Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины. Перемирие после Минских соглашений уже было. 8-мь лет укронацисты обстреливали республики Донбасса. Только детей убили 130 человек. По словам Меркель перемирие нужно было для перевооружения Украины.
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