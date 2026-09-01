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Татар-информ

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«Хулиган с последней парты»: Элвин Грей поделился своими школьными фотографиями

«Хулиган с последней парты»: Элвин Грей поделился своими школьными фотографиями

Певец Элвин Грей в День знаний поделился школьными фотографиями и рассказал, каким был в годы учебы.

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