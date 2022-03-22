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Politico:основной темой переговоров Байдена в Европе будет отказ ЕС от российских энергоносителей

Politico:основной темой переговоров Байдена в Европе будет отказ ЕС от российских энергоносителей

Одна из главных целей визита Байдена в Европу, который должен состояться 24 марта, - обсуждение возможностей отказа европейских стран от российских энергоносителей, сообщило в понедельник издание Politico со ссылкой на информированные источники.

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