Politico:основной темой переговоров Байдена в Европе будет отказ ЕС от российских энергоносителей

Одна из главных целей визита Байдена в Европу, который должен состояться 24 марта, - обсуждение возможностей отказа европейских стран от российских энергоносителей, сообщило в понедельник издание Politico со ссылкой на информированные источники.
Одна из главных целей визита Байдена в Европу, который должен состояться 24 марта, - обсуждение возможностей отказа европейских стран от российских энергоносителей, сообщило в понедельник издание Politico со ссылкой на информированные источники.
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