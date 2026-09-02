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Харитонов предложил продлить льготы по страховым взносам на Дальнем Востоке

Харитонов предложил продлить льготы по страховым взносам на Дальнем Востоке

Председатель Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов предлагает продлить действие льготной ставки по страховым взносам в 7,6% для резидентов Дальнего Востока.

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