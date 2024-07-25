Шестеро жителей Южно-Сахалинска обвиняются в организации незаконной миграции. По данным МВД, они вовлекли владельцев недвижимости в преступные схемы, используя их жилье для постановки иностранцев на миграционный учет.
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