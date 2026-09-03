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Царьград

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Мобилизация 2.0: Из России каждый день уезжают 20 тысяч человек. Верхний Ларс манит паникёров

Мобилизация 2.0: Из России каждый день уезжают 20 тысяч человек. Верхний Ларс манит паникёров

Верхний Ларс снова манит паникёров… Поток выезжающих из России через КПП "Верхний Ларс" в последние дни снова оказался в центре внимания.

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