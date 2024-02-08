«Звоночек» отчета Equinor уронил европейские индексы в среду

Квартальный отчет норвежской Equinor в среду, поколебал парадигму инвесторов нефтегазовой отрасли. Они полагали, что относительно высокие цены на нефть в прошлом году, сохранят доходность добывающих компаний на высоком уровне, как и их дивиденды.
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