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Крымская газета

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Психолог: займы между супругами разрушают отношения

Психолог: займы между супругами разрушают отношения

Если деньги внутри семьи жёстко делятся на «твоё» и «моё» и приходится именно занимать с возвратом — это сигнал, что партнёры живут скорее как соседи по бюджету, чем как одна команда.

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